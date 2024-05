Ważna wiadomość przed meczem Polki na Roland Garros

We wtorek jako ostatnia z Polaków w singlu do gry we French Open przystąpi Magdalena Fręch. Polska tenisistka nie musi przejmować się deszczową pogodą w Paryżu, bo z Rosjanką Darią Kasatkiną około godziny 16. zmierzy się na korcie Suzanne Lenglen, który przed tą edycją został zadaszony.