Iga Świątek przyłapana! Nie zgadniecie, co robiła po wygranym meczu

Raszynianka w świetnym stylu zapewniła sobie awans do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka nigdy nie ukrywała, że to jej ulubiony turniej. Wygrała go już trzy razy. Z grą na "mączce" szczególnie związany jest także ulubiony sportowiec Świątek - Rafael Nadal.

ZOBACZ TAKŻE: Rywalka Świątek się tego obawiała! Mało brakowało...

I to właśnie na jego rywalizację z Alexandrem Zverevem postanowiła się wybrać Polka. Kamery szybko wychwyciły, że najlepsza rakieta świata zasiadła na trybunach. Nasza duma narodowa ze skupieniem obserwowała to spotkanie, robiła także zdjęcia.

Roland Garros to jeden z najważniejszych turniejów w świecie tenisa. Rywalizacja w stolicy Francji to impreza należąca do Wielkiego Szlema. Innymi zmaganiami, zaliczanymi do tej kategorii są: Australian Open, Wimbledon oraz US Open.

Pierwsza edycja French Open odbyła się w 1891 roku. Do tej pory po najwięcej tytułów w rywalizacji panów na paryskich kortach sięgnął Rafael Nadal, który wygrał Rolanda Garrosa aż 14 razy. Natomiast wśród pań rekordzistką pod tym względem jest Chris Evert. Amerykanka triumfowała w paryskim turnieju siedem razy.

Rywalką Świątek w drugiej rundzie French Open będzie Naomi Osaka. To spotkanie odbędzie się 29 maja.