Wszystkie gole Borussii Dortmund w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Udział Borussii Dortmund w finale Ligi Mistrzów to wielka sensacja. Piłkarze BVB jednak już w fazie grupowej tegorocznej edycji Champions League dali wyraźnie do zrozumienia, że należy się z nimi liczyć.

Borussia trafiła do "grupy śmierci" z Newcastle, Milanem oraz PSG. Ciężko było wskazać faworytów do awansu do fazy pucharowej, ale zdaniem większości ekspertów byli to giganci z Francji oraz Włoch, natomiast BVB miało rywalizować ze "Srokami" o trzecie miejsce i grę na wiosnę w Lidze Europy.

Jak się później okazało, rzeczywistość kompletnie zweryfikowała powyższe dywagacje, aczkolwiek zaczęło się zgodnie z prognozami wielu fachowców. Borussia przegrała bowiem w inauguracyjnej kolejce z PSG 0:2. W kolejnym spotkaniu podopieczni Edina Terzicia zremisowali bezbramkowo u siebie z AC Milan. W efekcie przedstawiciel Bundesligi miał tylko punkt po dwóch kolejkach, co nie wróżyło optymistycznie na przyszłość.

ZOBACZ TAKŻE: Gol Roberta Lewandowskiego. Wygrana Barcelona w ostatnim meczu w sezonie

Przełamanie nastąpiło jednak w trzeciej serii, kiedy dortmundczycy wygrali na wyjeździe z Newcastle 1:0, aby w rundzie rewanżowej zwyciężyć u siebie "Sroki" 2:0. To sprawiło, że zawodnicy BVB uwierzyli w siebie. Niesamowicie istotne okazało się zwycięstwo w przedostatniej kolejce na San Siro z Milanem 3:1. Było jasne, że z Borussią nie ma żartów.

Ostatnia kolejka dostarczyła gigantycznych emocji, ponieważ o awans walczyły aż trzy zespoły - poza Borussią, która jednak też miała swój cel do zrealizowania w postaci zapewnienia sobie pierwszej lokaty. Udało się. Do tego wystarczył remis 1:1 z PSG, który również dał promocję mistrzom Francji. Wówczas mało kto spodziewał się, że obie ekipy spotkają się jeszcze ze sobą w tej edycji. To jednak temat na osobną historię.

Wyniki Borussii Dortmund w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2023/2024:

1. kolejka: PSG - Borussia Dortmund 2:0 (0:0)

2. kolejka: Borussia Dortmund - AC Milan 0:0

3. kolejka: Newcastle - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

4. kolejka: Borussia Dortmund - Newcastle 2:0 (1:0)

5. kolejka: AC Milan - Borussia Dortmund 1:3 (1:1)

6. kolejka: Borussia Dortmund - PSG 1:1 (0:0)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wszystkie gole Borussii Dortmund w fazie grupowej w załączonym materiale wideo.