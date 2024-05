Gwiazda polskiej siatkówki zadecydowała! Tam zagra w przyszłym sezonie

Joanna Wołosz gra w Imoco Volley od 2017 roku, a trafiła tu z Chemika Police. Drużyna z Conegliano nie była jej pierwszym włoskim klubem, bowiem w latach 2013–15 reprezentowała barwy Unendo Yamamay Busto Arsizio.

Z Imoco Volley Wołosz wywalczyła sześć mistrzostw Italii, pięć Pucharów Włoch, sześć Superpucharów; dwukrotnie wygrała Ligę Mistrzyń (2021, 2024), dwukrotnie wygrała Klubowe Mistrzostwa Świata. W ciągu siedmiu sezonów w Conegliano polska rozgrywająca wywalczyła z tym klubem 21 trofeów. Jako kapitan poprowadziła drużynę do wielu wspaniałych triumfów, m.in. do wygranej w tegorocznym finale Ligi Mistrzyń – 3:2 z Allianz Vero Volley Milano.

– To dla mnie wielka duma być kapitanem tego zespołu. Chciałam kontynuować moją niezwykłą przygodę tutaj, w Conegliano i jestem bardzo szczęśliwa, że ta piękna historia ma swój ciąg dalszy. Odkąd przybyłam tu w 2017 roku, razem z koleżankami z drużyny podniosłam wiele trofeów, był to ciągły rozwój. Krok po kroku rosła moja kariera i pozycja klubu. Bycie kapitanem tej zwycięskiej drużyny i wyjątkowej grupy to wspaniałe doświadczenie. Reprezentowanie klubu na tym poziomie, a przede wszystkim naszych fantastycznych kibiców, którzy napełniają nas ciepłem i podążają za nami wszędzie, to zaszczyt, który staram się szanować całą sobą każdego dnia – powiedziała Joanna Wołosz.

– Następny sezon? Nigdy nie patrzymy w przeszłość. Dla nas każde trofeum jest tak, jakby było pierwsze, to mentalność tego klubu i tej grupy, która z biegiem czasu, mimo zmian, zawsze utrzymywała motywację i głód wygrywania na wysokim poziomie. Nigdy nie spoczywamy na laurach, następnego dnia znów z maksymalnym zaangażowaniem dążymy do kolejnego trofeum. Liczy się tylko teraźniejszość i przyszłość, więc do zobaczenia we wrześniu, aby rozpocząć polowanie na nowe trofea i nowe emocje! – dodała wybitna rozgrywająca.