Perugia pozyskała znanego siatkarza. Środek mistrzów Włoch w komplecie

Agustin Loser (rocznik 1997) występował w klubach Club Ciudad de Buenos Aires (2015–18), Bolivar Voley (2018–20), Tourcoing Lille Metropole (2020–22), a przez dwa poprzednie sezony w Allianz Milano (2022–24). Przez dwa kolejne lata ma reprezentować barwy Sir Susa Vim Perugia.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do obecnie najsilniejszej drużyny we Włoszech, która w zeszłym roku wygrała wszystko... W przypadku drużyny takiej jak Perugia celem jest zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach, w których się występuje. W zeszłym roku drużyna miała niesamowity sezon, więc chciałbym spróbować go powtórzyć. Z pewnością bardzo ważnym celem będzie też Liga Mistrzów – zaznaczył Loser.

Środkowy od 2018 roku występuje w reprezentacji Argentyny. Z drużyną narodową wywalczył m.in. brązowy medal igrzysk olimpijskich Tokio 2020 oraz mistrzostwo Ameryki Południowej 2023.

Perugia ma już skompletowaną obsadę środkowych na kolejny sezon. Na tej pozycji zagrają Davide Candellaro, Agustín Loser, Roberto Russo oraz Sebastian Sole.

– Jestem bardzo zadowolony, że będę mógł grać z Sebastianem Sole. Był on ważną osobą, która bardzo mi pomogła, zarówno na boisku, jak i poza nim, kiedy zaczynałem reprezentacyjną przygodę. Został moim przyjacielem, dzieliliśmy wiele pięknych chwil, takich jak brąz olimpijski w Tokio – przyznał Loser.