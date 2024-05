Siatkarz reprezentacji USA zadebiutuje w PlusLidze! Klub pochwalił się transferem

Quinn Isaacson (rocznik 1999) gra na pozycji rozgrywającego. Jest siatkarzem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, z którą wystąpił na turnieju Ligi Narodów 2024 w Antalyi. Dwa poprzednie sezony występował w lidze francuskiej, w zespole Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique, z którym wywalczył tytuł mistrza Francji. W minionych rozgrywkach został drugim najlepszym rozgrywającym ligi. Wystąpił w 29 meczach, w których zdobył 43 punkty (20 w ataku, 7 zagrywką oraz 16 blokiem).

– Jestem bardzo podekscytowany możliwością dołączenia do takiego klubu jak Norwid Częstochowa. Biorąc pod uwagę tak bogatą historię siatkówki w tym mieście i w tym klubie, jest to dla mnie świetne miejsce, aby pokazać swoje umiejętności. To będzie wielkie wyzwanie dla zespołu i dla mnie, aby w przyszłym sezonie występować w PlusLidze. Z radością biorę się do pracy – powiedział amerykański rozgrywający.





Kadra Norwida Częstochowa na sezon 2024/25 (stan na 28 maja):

rozgrywający: Tomasz Kowalski, Quinn Isaacson

przyjmujący: Damian Kogut,

atakujący: Mateusz Borkowski, Patrik Indra

środkowi: Bartosz Schmidt, Sebastian Adamczyk,

libero: