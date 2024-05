Kacper Meyna wróci do ringu podczas gali Homanit Rocky Boxing Night 19

Mistrz Polski królewskiej kategorii to jeden z najlepszych pięściarzy młodego pokolenia. Po rozbiciu Adama Kownackiego już w pierwszej rundzie teraz, zmierzy się z doświadczonym Czechem Pavlem Sourem.

Skromny chłopak z Kaszub, po marcowym, największym sukcesie w zawodowej karierze, bardzo szybko wrócił na salę treningową. Wygrana z Kownackim, dała mu, wg portalu Boxrec.com, pierwsze miejsce w rankingu polskiej wagi ciężkiej.

- Czuję się dobrze. Dzień jak co dzień. Tyle, że na treningach trener Maciej Brzostek wymaga ode mnie jeszcze więcej. Faktycznie chyba jestem trochę bardziej popularny, ale do końca tego nie doświadczyłem, bo jeszcze nie wyszedłem z domu. - śmieje się Kacper Meyna.

Po wielkim sukcesie Meyna bardzo szybko wrócił na salę. I bez namysłu przyjął kolejną walkę.

- Spełniliśmy założenia, ale wciąż mamy cel. - zaznacza promotor Krystian Każyszka. - Ponieważ walka z Kownackim skończyła się tak szybko, nie czekaliśmy z powrotem Kacpra do ringu. Dlatego zobaczymy go już 8 czerwca w Homanit Arenie w Karlinie.

Czternasta zawodowa walka Kacpra Meyny, tym razem nie będzie starciem w obronie Mistrzostwa Polski. Rywalem Polaka jest Pavel Sour. Czech to były mistrz swojego kraju w wadze ciężkiej i obieżyświat. Rywalizował w kilkunastu krajach m. in. w Kanadzie, Meksyku, Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Ten pojedynek, to przemyślana strategia zawodnika i promotora.

- O rywalu wiem, że jest wysoki i w miarę niebezpieczny. To jest walka bardziej żeby przygotować mnie na październik, na coś dużego. Rozpocząłem także sparingi z Mariuszem Wachem. Potrzebuję wysokiego rywala. Radzę sobie nieźle i nawet sam Mariusz jest zaskoczony efektami.

Meyna rozwija się błyskawicznie, ale żeby wyjść do ważnej walki w październiku nie może zlekceważyć czerwcowego rywala i wygrać zdecydowanie.

Głównym wydarzeniem czerwcowej gali Homanit Rocky Boxing Night 19 w Karlinie jest rewanż za pojedynek 2023 roku. Posiadacz frankofońskiego pasa WBC w wadze półśredniej Jan Lodzik, wygrał pierwszy pojedynek z Mateuszem Polskim. Polski zapowiada srogi rewanż.

Przed starciem wieczoru do ringu wejdą miejscowy Radomir Obruśniak z niepokonanym Dominikiem Harwankowskim, a stawką walki będzie Mistrzostwo Polski w wadze lekkiej.

Bilety na galę dostępne w Homanit Arenie i na ebilet.pl. Transmisja Homanit Rocky Boxing Night 19 na antenach telewizji Polsat