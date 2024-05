Pięć setów w meczu Polski z Ukrainą! Specjalna uroczystość w Suwałkach

Od początku spotkania reprezentacja Ukrainy wyszła swoim najmocniejszym składem. Polacy, którzy pojawili się w Suwałkach w skromnym 9-osobowym zespole nie mieli większych możliwości wyboru, a Biało-Czerwonych pod nieobecność Nikoli Grbicia poprowadził Adam Swaczyna.



Ukraińcy rozpoczęli mocno, prezentując fizyczną siatkówkę. Polacy wielokrotnie mieli problem ze skończeniem swojej akcji i zrobiło się 4:8. Czas wziął trener Swaczyna, a Biało-Czerwoni dalej borykali się z kłopotami przy piłce po swojej stronie. Po asie Janczuka kolejny czas na 5:11 wziął polski trener, a prowadzenie Ukraińców się nie zmniejszało. Do akcji musiał wkroczyć Artur Szalpuk, który świetnie prezentował się zza linii dziewiątego metra. To on popisał się asem w końcówce i zrobiło się nerwowo przy stanie 19:22. W końcu jednak przy 21:24 zagrywkę popsuł Karol Butryn, wobec czego zwycięstwo w tej partii świętowali goście.

Drugi set był znacznie bardziej zacięty z lekkim wskazaniem na Polaków. Nie zawodził Mikołaj Sawicki, który z lewego skrzydła radził sobie wręcz wyśmienicie, a piłki równo między swoich kolegów rozdzielał Marcin Komenda. W końcu time-out wziął Raul Lozano, a niedługo potem na środku zatrzymany został Koval. Polacy mieli wreszcie partię pod swoją kontrolą i przy stanie 25:17 pewnie doprowadzili seta do końca.



Trzecia i czwarta partia to podobna historia z odmiennym zakończeniem. Obie drużyny wymieniały ciosy w różnorodnych konfiguracjach i obie rozstrzygnęły poszczególne sety na swoją korzyść. Spotkanie nieuchronnie zmierzało do tie-breaka, gdzie Polacy udowodnili swoją dominację. Świetnie spisywał się Szalpuk, a za ciosem poszli również Sawicki i Jakubiszak, który niepodzielnie rządził na środku. W końcu Polacy wygrali piątą partię 15:9.

W trakcie meczu poza siatkarskimi emocjami oglądaliśmy także specjalną uroczystość na cześć Łukasza Rudzewicza, który świętował swój jubileusz w suwalskich barwach. Podczas spotkania odsłoniętą pamiątkową koszulkę zawodnika, która zawisła pod sufitem hali.

Polska - Ukraina 3:2 (21:25, 25:17, 25:18, 22:25, 15:9)

MVP: Artur Szalpuk

PI, Polsat Sport