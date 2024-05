GP Włoch: Domowe święto Ducati i Aprili

Ten weekend miał dać nam odpowiedź na pytanie, kogo zobaczymy u boku Pecco Bagnaii w fabrycznej ekipie Ducati. Niestety już przed weekendem docierały do nas informacje, że nie stanie się to podczas GP Włoch. Ducati musi odpowiedzieć sobie na pytanie, kto będzie bezpiecznym, pewnym, przyszłościowym wyborem.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne punkty Milana Pawelca w juniorskich mistrzostwach świata

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to jednak Jorge Martin jest bliżej fabrycznego fotela. Marc Marquez deklaruje, żę ma trzy opcje - Gresini, fabryczne Ducati i być może KTM/GAS GAS. Ośmiokrotny mistrz świata zaprzeczył jakoby miał ochotę na przesiadkę na motocykl w ekipie Pramac i ta wypowiedź może zwiastować zmianę producentów - Ducati na Yamahę w ekipie Paolo Campinottiego. Co by się nie wydarzyło w zabawie o miejsca na sezon 2025, w Mugello możemy spodziewać się znowu fajerwerków. Bagnaia, Martin, DiGiannantonio, Marquez są zdeterminowani by wygrać we Włoszech.



Przed weekendem dowiedzieliśmy się także o przeniesieniu GP Indii na sezon 2025, w zamian za to przywrócone zostaje GP Kazachstanu, które odpędzie się w terminie GP Indii.



W ten weekend, na torze Mugello, zobaczymy Milana Pawelca, walczącego o kolejne punkty w Red Bull Rookies Cup.



Wszystkie wyścigi, kwalifikacje i treningi na Polsat Sport Premium 2 oraz 5, Polsatsport.pl i Polsat Box GO.