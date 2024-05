Niespodzianka w Roland Garros! To ważna wiadomość dla Igi Świątek

Amerykanka wygrała pierwszego seta po tie-breaku, a w drugim prowadziła już 5:4 z przewagą przełamania. To jednak nie wystarczyło do zwycięstwa. Serbka najpierw wyrównała stan seta, a następnie go wygrała.

Było 1:1 i o wszystkim zadecydowała ostatnia partia. W niej lekkie problemy zdrowotne miała Collins, ale mimo to zdołała dograć spotkanie do końca. Nie będzie go jednak miło wspominać. Przegrała 4:6 i odpadła z Roland Garros 2024.

To ważna informacja dla Świątek, gdyż Collins znajdowała się w tej samej części drabinki co Polka. Do ich ewentualnego starcia mogło dojść w ćwierćfinale.

Danilovic w kolejnej rundzie zmierzy się z Donną Vekić.

Wynik meczu:

Danielle Collins - Olga Danilovic 1:2 (7:6, 5:7, 4:6)

