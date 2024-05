Rozgrywki Fortuna 1 Ligi już zakończone, ale przed nami emocje związane z barażami o awans do PKO BP Ekstraklasy. W nich Motor Lublin zmierzy się z Górnikiem Łęczna natomiast Arka Gdynia podejmie Odrę Opole. Gdzie obejrzeć baraże? O której godzinie? Transmisje w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.

Bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy wywalczyły zespoły Lechii Gdańsk oraz GKS-u Katowice. Pozostało zatem jedno wolne miejsce, o które we czwartkowe popołudnie oraz wieczór powalczą cztery drużyny.

Największym przegranym baraży jest niewątpliwie Arka, która była o krok od tego, aby zająć co najmniej drugie miejsce w tabeli i już teraz cieszyć się z przepustki do piłkarskiej elity w Polsce. Tak się jednak nie stało. Gdynianie zmarnowali sześciopunktową przewagę nad trzecim GKS-em, przegrywając w dwóch ostatnich kolejkach - najpierw z Lechią 1:2, a potem właśnie z katowiczanami 0:1, gdzie do pełni szczęścia wystarczał im remis na własnym stadionie.

ZOBACZ TAKŻE: Zadecydowała dogrywka! Poznaliśmy zwycięzcę Ligi Konferencji

Teraz piłkarze z Trójmiasta muszą wykrzesać resztki sił i determinacji w barażach, w których często niżej notowane zespoły sprawiają niespodzianki. Z tego powodu Arka nie może być niczego pewna. O awansie do finału zadecyduje bowiem jeden mecz. Gdynianie są faworytem, podczas gdy Odra zagra bez większej presji. Opolanie dostali się do baraży z szóstej lokaty. W tym sezonie potrafili pokonać u siebie Arkę 1:0, aby zremisować na wyjeździe 2:2, co jeszcze bardziej dodaje emocji temu starciu.

Zanim jednak rozpocznie się mecz w Gdyni, dojdzie do konfrontacji Motoru Lublin z Górnikiem Łęczna. Ci pierwsi to absolutna rewelacja sezonu - beniaminek, który zaczął rozgrywki pod wodzą Goncalo Feio, teraz kontynuuje dobrą grę pod batutą Mateusza Stolarskiego. Z kolei Górnik marzy o powrocie do Ekstraklasy, ale wcale nie musi być faworytem w tym spotkaniu. Warto jednak zaznaczyć, że łęcznianie w tym sezonie wygrali w Lublinie 1:0, ale zwycięskiego gola strzelili dopiero w 90. minucie. Poza tym to spotkanie odbyło się 19 sierpnia zeszłego roku, czyli bardzo dawno temu. W Łęcznej padł remis 1:1.

Zwycięzcy baraży zagrają 2 czerwca w wielkim finale. Gospodarzem będzie wyżej rozstawiona drużyna w tabeli.

Gdzie obejrzeć baraże Fortuna 1 Ligi? Gdzie obejrzeć Motor - Górnik? Gdzie obejrzeć Arka - Odra? O której godzinie?

Transmisja meczu Motor Lublin - Górnik Łęczna od godz. 17:20 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go. Transmisja meczu Arka Gdynia - Odra Opole od godz. 20:20 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.