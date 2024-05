Potrzebowali 40 goli do mistrzostwa, wygrali 43:1. Związek wszczął dochodzenie

Do skandalicznej sytuacji doszło w trakcie meczu ostatniej kolejki grupy północnej mistrzostw komitatu Bacs-Kiskun U-14 na Węgrzech. Kerekgyhazi SE, by sięgnąć po tytuł, potrzebował zwycięstwa co najmniej 40 golami w starciu z Palmonostorą SE. Spotkanie zakończyło się wynikiem 43:1. Ten rezultat wzbudził uzasadniony niepokój Węgierskiego Związku Piłki Nożnej (MLSZ), który wszczął dochodzenie w tej sprawie.