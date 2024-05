Słowa Igi Świątek przyniosły efekt? Organizatorzy podjęli ważną decyzję!

Organizatorzy wielkoszlemowego turnieju tenisowego Roland Garros w Paryżu wprowadzili zakaz spożywania alkoholu na trybunach. To m.in. skutek skarg na zachowanie kibiców, wyrażonych przez Belga Davida Goffina oraz Igę Świątek.

"Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi, że ludzie z wielkim entuzjazmem oglądają mecze tenisowe, okazując uczucia i emocje. Ale z pewnością są pewne rzeczy, które nie powinny iść dalej. Trzeba było wprowadzić kilka nowości. Do tej pory alkohol był dozwolony na trybunach, ale to już koniec" - oświadczyła dyrektor turnieju Amelie Mauresmo.



Była znakomita francuska tenisistka poinformowała, że poproszono sędziów o częstsze upominanie publiczności, aby zapewnić szacunek zawodnikom, a w przypadku przekraczania przez kibiców granic dobrego zachowania, będzie wkraczać ochrona.

"Zobaczmy, jak to będzie, gdy sędziowie będą trochę bardziej rygorystyczni i gdy kwestie bezpieczeństwa będą nieco bardziej rygorystycznie egzekwowane" – dodała Mauresmo.

Na zachowanie publiczności skarżył się Goffin. Po zwycięskim meczu pierwszej rundy z reprezentantem gospodarzy Giovannim Mpetshi Perricardem Belg oświadczył, że miejscowi kibice okazywali "całkowity brak szacunku".

W bardziej oględny sposób wyraziła swoje niezadowolenie Świątek, namawiając kibiców, żeby powstrzymywali się od okrzyków, zwłaszcza w meczach pod dużą presją.

