Finał Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Box Go

Sobota 1 czerwca, godzina 20.50, Wembley. To właśnie na legendarnym stadionie w Londynie rozegrany zostanie tegoroczny finał Ligi Mistrzów UEFA, w którym zmierzą się Borussia Dortmund z Realem Madryt. Zespół z Bundesligi melduje się w finałowym starciu po raz trzeci w historii, ale jego zwycięzcą był tylko raz i to aż 27 lat temu.

Dla „Królewskich” to wręcz tradycyjne zakończenie klubowego sezonu – w finale najważniejszych pucharowych rozgrywek piłkarskich w Europie zagrali aż siedemnaście razy, z czego aż czternastokrotnie byli zdobywcą trofeum. To właśnie przedstawiciel LaLiga jest zdecydowanym faworytem sobotniego starcia, a finał Ligi Mistrzów UEFA wygrywał za każdym razem, kiedy w nim wystąpił.

Topowe spotkanie Ligi Mistrzów UEFA można oglądać online na wielu urządzeniach w serwisie Polsat Box Go, w pakiecie Sport. Przy meczach Ligi Mistrzów UEFA serwis umożliwia korzystanie z nowoczesnej, interaktywnej funkcji – trybu statystyk, prezentującego dodatkowe informacje o meczach, drużynach, zawodnikach i sytuacjach na boisku.

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy sędziego finału Ligi Mistrzów

Tylko dwa zespoły pozostały w walce o puchar najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie. Zwycięzcą 69. edycji zostanie przedstawiciel Bundesligi lub LaLiga. W klasyfikacji wszechczasów Champions League na czele jest Real Madryt, który czternastokrotnie wygrywał finały Ligi Mistrzów UEFA, a Borussia Dortmund do finału rozgrywek powróciła po wielu latach przerwy.

Finałowe starcie zostanie rozegrane w sobotę, 1 czerwca br. o godz. 20:50 na stadionie Wembley w Londynie, transmisja ze spotkania, dostępna będzie w serwisie Polsat Box Go.

Studio przedmeczowe w Polsat Sport Premium 1 rozpocznie się o godz. 18:00, a poprowadzą je Przemysław Iwańczyk oraz Jerzy Mielewski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Piotr Urban, Przemysław Łagożny, Roman Kołtoń. Najważniejsze piłkarskie spotkanie komentować będą Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk, a łączenia z płyty stadionu Wembley poprowadzą Marcin Lepa oraz Tomasz Hajto.

Liga Mistrzów UEFA z trybem statystyk

Polsat Box Go zapewnia nowoczesną, interaktywną funkcję prezentującą dodatkowe informacje o wszystkich meczach Ligi Mistrzów UEFA udostępnianych na żywo. Nakładka w języku polskim może być aktywowana przez widza w dowolnym momencie wydarzenia i umożliwia śledzenie statystyk i wyników poszczególnych drużyn, przegapionych goli i najważniejszych zdarzeń w meczu, informacji o zawodnikach oraz zespołach.

Z interaktywnej funkcji można korzystać w ramach pakietu Polsat Box Go Sport na stronie polsatboxgo.pl (w przeglądarkach internetowych: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, w wersji aktualnej lub dwóch poprzednich) oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem Android (w wersji 9 lub wyższej).

Nowoczesne technologie w studio Ligi Mistrzów UEFA. Analiza meczu na najwyższym poziomie

Dobiegający końca sezon Ligi Mistrzów UEFA to nie tylko piłkarskie emocje, ale także najnowsze technologie w studio Polsat Sport Premium. Od pierwszej kolejki eksperci stacji omawiają i analizują poszczególne spotkania najlepszych drużyn Starego Kontynentu. Wspomaga ich w tym system interaktywnej analizy taktycznej meczów, który umożliwia jeszcze lepsze zrozumienie wszystkich niuansów i strategii stosowanych przez poszczególne kluby.

22 kanały sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium z m.in. Ligą Mistrzów UEFA są to: pozostałe kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, ORLEN Basket Liga, gale UFC i FEN, Wimbledon oraz wiele innych), stacje Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga EA Sports, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League), CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (3 turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi na żywo. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

Informacja prasowa