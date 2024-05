Słynny siatkarz zastąpi Bartosza Kurka! Jest oficjalna decyzja

Japoński klub Wolfdogs Nagoya poinformował o pozyskaniu dwóch zagranicznych zawodników na sezon 2024/25. Słynny holenderski atakujący Nimir Abdel-Aziz zastąpi w tej drużynie Bartosza Kurka. Do ekipy z Nagoi dołączy również słoweński przyjmujący Tine Urnaut.

Liga japońska szerzej otwiera się na zagraniczne gwiazdy i od zbliżającego się sezonu każdy klub będzie mógł zatrudnić dwóch siatkarzy spoza federacji azjatyckiej. Drużyny V.League w ostatnim czasie ogłosiły kilka hitowych transferów. Teraz ważne informacje przekazał kibicom klub Wolfdogs Nagoya.

Nimir Abdel-Aziz (rocznik 1992) to jeden z najlepszych atakujących na świecie. Zaczynał karierę jako rozgrywający, w takiej roli występował jeszcze w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle (2014–15). Z PlusLigi trafił do francuskiego Stade Poitevin Poitiers i tam zmienił pozycję z rozgrywającego na atakującego. Ta decyzja okazała się zbawienna dla dalszej kariery reprezentanta Holandii. Kolejne lata spędził w Italii, stając się czołowym atakującym Serie A1. Grał w klubach Powervolley Milano (2017–20), Itas Trentino (2020–21) oraz Modena Volley (2021–22). W 2022 roku trafił do Halkbanku Ankara, gdzie spędził dwa sezony. Abdel-Aziz zastąpi w Wolfdogs Nagoya kapitana reprezentacji Polski Bartosza Kurka, który występował w tym klubie w latach 2020–24.

Kolejnym nabytkiem klubu z Nagoi jest słoweński przyjmujący Tine Urnaut (rocznik 1988). Doświadczony siatkarz w przeszłości również grał w ZAKSIE (2010–11), a także m.in. w lidze włoskiej i tureckiej. Nie zmienia ligi, bo przez ostatnie dwa sezony reprezentował barwy japońskiego JTEKT Stings.