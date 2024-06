Co za pech! Polak nie ukończył biegu, a mógł mieć medal

Simonelli triumfował najlepszym czasem w sezonie - 13,05. Llopis poprawił rekord życiowy na 13,16, a Joseph uzyskał wynik 13,34.

Finałowy bieg ukończyło siedmiu zawodników. Wśród nich zabrakło Czykiera, który uderzył w płotek i nie dotarł do mety. Do tego momentu radził sobie co najmniej dobrze i miał szansę nawet na medal.

PAP