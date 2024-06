Gdzie obejrzeć mecz Brazylia - Polska w Lidze Narodów siatkarek?

Biało-czerwone za kadencji Stefano Lavariniego tylko raz spotkały się z Brazylią - dwa lata temu w Lidze Narodów uległy w amerykańskim Arlington 0:3. Brazylijki swoją siłę opierają przede wszystkim na skutecznej grze Gabi, która jest najlepiej punktującą zawodniczką swojej reprezentacji. Canarinhos za sprawą Carol i Diany solidnie prezentują się w bloku, o czym świadczą też statystyki. Grą drużyny z kolei kieruje bardzo dobrze znana z polskich parkietów Roberta Ratzke, która przez trzy ostatnie sezony występowała w ŁKS Commercecon Łódź.

Zwycięstwo Polek w tym meczu może oznaczać także awans na drugą pozycję w międzynarodowym rankingu. A to z kolei sprawi, że będą rozstawione podczas losowania grup igrzysk olimpijskich.

Kolejnymi rywalkami będą reprezentacje Dominikany i Tajlandii - obie drużyny mają na koncie zaledwie po dwa wygrane spotkania. W niedzielę poprzeczka powędruje wysoko, bowiem liderki LN zmierzą się z Chinkami, które na swoim kontynencie zawsze są bardzo groźne.

Polskie siatkarki są praktycznie pewne udziału w turnieju finałowym i nawet cztery porażki w ostatniej rundzie nie powinny tego zmienić. Rywalizacja o medale Ligi Narodów odbędzie się w Bangkoku w dniach 20-23 czerwca z udziałem siedmiu najlepszych reprezentacji fazy zasadniczej i gospodarza - Tajlandii. Biało-czerwone przed rokiem wywalczyły brązowy medal, pierwszy w historii.

Lavarini przed wylotem do Hongkongu dokonał kilku roszad w składzie w porównaniu do turnieju w Arlington. Powołał tym razem 15 zawodniczek, m.in. Olivię Różański i Martynę Czyrniańską, które z powodu urazów nie wystąpiły jeszcze w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Po niegroźnej kontuzji do kadry wróciła także Agnieszka Korneluk, która rozegrała trzy mecze w pierwszym turnieju w tureckiej Antalyi.

Kiedy mecz Brazylia - Polska? O której godzinie?

Mecz Brazylia - Polska w ramach siatkarskiej Ligi Narodów kobiet zostanie rozegrany w środę 12 czerwca. Godzina meczu Brazylia - Polska to 14.30 polskiego czasu.

Gdzie obejrzeć mecz Brazylia - Polska?

Transmisja meczu Brazylia - Polska w LN siatkarek w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 13.00.

BS, PAP