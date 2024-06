Oficjalnie! Legenda siatkówki w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle

Giani to wielokrotny reprezentant Włoch, mający na swoim koncie takie sukcesy jak medale olimpijskie. Nowy trener ZAKSY to multimedalista mistrzostw świata i Europy. Jego kariera zawodnicza była naznaczona niezwykłą wszechstronnością i niesamowitym zaangażowaniem, co przyniosło mu miejsce w siatkarskiej Galerii Sław. Po zakończeniu kariery zawodniczej, Giani kontynuował swoją przygodę z siatkówką jako trener, osiągając równie imponujące sukcesy.

Prowadził takie zespoły jak m.in. Calzedonia Verona, Azimut Modena, czy reprezentację Niemiec, z którą zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w 2017 roku. W ostatnich latach odnosił również sukcesy z reprezentacją Słowenii, zdobywając srebrny medal Mistrzostw Europy w 2015 roku. W 2022 roku, jako trener reprezentacji Francji, zdobył złoty medal w Lidze Narodów.

– Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że Andrea Giani dołącza do naszego klubu jako nowy trener. Jego imponujące osiągnięcia trenerskie i doświadczenie na najwyższym poziomie siatkówki będą kluczowe dla dalszego rozwoju naszej drużyny. Andrea Giani jest kolejnym włoskim szkoleniowcem w historii ZAKSY, co podkreśla nasze zaangażowanie w budowanie zespołu z pomocą najlepszych trenerów na świecie. Wierzymy, że jego wiedza, pasja i determinacja wprowadzą nas na jeszcze wyższy poziom. Andrea Giani to nie tylko wybitny trener, ale także doskonały lider, który potrafi zmotywować i zainspirować swoich zawodników do osiągania najwyższych celów. Jego rola w naszym klubie będzie nieoceniona i jesteśmy przekonani, że wspólnie osiągniemy wiele sukcesów – podkreśla prezes ZAKSA S.A. Jadwiga Cichoń.

BS, Polsat Sport, zaksa.pl