Lucjan Brychczy świętuje 90. urodziny

Brychczy urodził się 13 czerwca 1934 roku w Nowym Bytomiu (obecnie dzielnicy Rudy Śląskiej). Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Pogoni Nowy Bytom i Stali Łabędy. Następnie dołączył do Stali Gliwice (dzisiejszy Piast). Później w wieku 20 lat, w związku ze służbą wojskową, został zawodnikiem Legii.

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz Euro 2024: Kiedy gra Polska?

Barwy CWKS Brychczy reprezentował przez 19 sezonów. W samej najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce wystąpił 368 razy i strzelił 182 gole, co czyni go drugim najskuteczniejszym strzelcem w dziejach polskiej ligi (cztery bramki więcej ma Ernest Pohl). Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Brychczy zagrał w Legii w 452 spotkaniach i 227 razy trafiał do siatki. Na swoim koncie ma po cztery mistrzostwa i Puchary Polski. Natomiast w reprezentacji wystąpił w 58 oficjalnych meczach. Zdobył w nich 18 bramek.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w karierze Brychczego był słynny mecz Polska - ZSRR z 1957 roku. Spotkanie rozegrano w ramach eliminacji do mundialu, który w kolejnym roku odbywał się w Szwecji. Polsko-radzieckie starcie miało ogromny wymiar polityczny. Mecz miał stanowić rewanż za stalinizm oraz wydarzenia, do jakich dochodziło w krajach znajdujących się pod wpływem ZSRR (Poznański Czerwiec, Powstanie Węgierskie).

Na trybunach Stadionu Śląskiego w Chorzowie zasiadło 93 tysiące widzów. Polacy niespodziewanie pokonali ówczesnych mistrzów olimpijskich 2:1. Dwa gole dla Biało-Czerwonych strzelił Gerard Cieślik. Przy obu trafieniach asystował Brychczy.

Jeśli chodzi o karierę klubową legendarnego napastnika, warto wyróżnić sezon 1969/1970 i znakomity występ Legii w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych, a zatem wówczas najważniejszych rozgrywkach klubowych na Starym Kontynencie. Warszawianie dotarli w nich do półfinału, w którym zmierzyli się z Feyenoordem.

W pierwszym meczu przy Łazienkowskiej 3 padł bezbramkowy remis, natomiast w rewanżu górą już byli piłkarze z Holandii, którzy wygrali 2:0. Brychczy i Kazimierz Deyna byli wówczas wiodącymi postaciami stołecznego zespołu.

Karierę piłkarską Brychczy zakończył w 1972 roku. Następnie poświęcił się pracy trenerskiej. Przez dekady w różnych rolach pracował z piłkarzami Legii - był pierwszym szkoleniowcem, asystentem oraz trenerem juniorów. W uznaniu zasług piłkarskich i trenerskich został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2014 jest honorowym prezesem Legii Warszawa.