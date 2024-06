Polska - Holandia to pierwszy mecz Biało-Czerwonych na Euro 2024! Kiedy jest mecz Polska - Holandia? O której godzinie mecz Polska - Holandia na Euro 2024?

Od meczu Polska - Holandia rozpocznie się Euro 2024 dla Biało-Czerwonych. Podopieczni Michała Probierza przystąpią do tego spotkania po dwóch zwycięstwach w grach towarzyskich. Najpierw ograli Ukrainę 3:1, a następnie okazali się lepsi od Turcji (2:1). Przypłacili to jednak zdrowiem napastników - Arkadiusza Milika, Karola Świderskiego oraz Roberta Lewandowskiego.



Zobacz także: Probierz odpowiedział trenerowi reprezentacji Holandii. Chodzi o kontuzję Lewandowskiego



Najlepiej wygląda sytuacja Świderskiego, który prawdopodobnie znajdzie się w szerokiej kadrze na pierwszy mecz Euro 2024. Z kolei Milik nie został nawet powołany przez Probierza, a jego przerwa będzie trwała kilka tygodni. Probierz ogłosił też, że Lewandowskiego zabraknie w kadrze meczowej z Holandią, a lekarze zrobią wszystko, by był dostępny na pozostałe spotkania grupowe.



Holendrzy też mają swoje problemy. Tuż przed turniejem kontuzji doznali Frenkie de Jong oraz Teun Koopmeiners.

Polska - Holandia: Kiedy jest mecz na Euro 2024? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Polska - Holandia na Euro 2024? To pytanie zadają sobie kibice futbolu. Mecz Polska - Holandia odbędzie się w niedziela 16 czerwca w Hamburgu. O której godzinie mecz Polska - Holandia? Start o 15:00.

Z okazji piłkarskich Mistrzostw Europy redakcja sportowa Polsatu przygotowała zupełnie nowy format telewizyjno-internetowy. "Cafe Euro Cast" będzie emitowany o godzinie 9:00 w każdy dzień meczowy i pomeczowy przez cały czas trwania turnieju w Niemczech. Transmisje w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Polsat Sport