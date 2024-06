Robert Lewandowski. Klub, numer, wiek. Ile ma lat? (Euro 2024)

Robert Lewandowski to piłkarz reprezentacji Polski, który znalazł się w kadrze na Euro 2024. W jakim klubie gra Lewandowski? Z jakim numerem gra Lewandowski? Ile lat ma Lewandowski?

Robert Lewandowski

ur. 21 sierpnia 1988 w Warszawie

numer na koszulce: 9

klub: FC Barcelona

mecze w reprezentacji/gole - 150/82; debiut - 10.09.2008 (2:0 z San Marino w Serravalle)

uczestnik ME 2012, ME 2016, MŚ 2018, ME 2021, MŚ 2022

BS, PAP