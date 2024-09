Londyńczycy wyszli na prowadzenie już w 12. minucie gry. Piłkę do siatki skierował Brennan Johnson. W tej sytuacji trudno jednak było mieć pretensje do Kochalskiego. Strzał Walijczyka był bardzo precyzyjny, a futbolówka wpadła do bramki przy samym słupku. Do przerwy "Spurs" prowadzili 1:0.

Koszmar Polaka rozpoczął się po zmianie stron. W 52. minucie źle wypiąstkował piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Wykorzystał to Pape Matar Sarr. Senegalczyk zdobył bramkę i podwyższył prowadzenie swojego zespołu. To nie był jednak koniec goli w północnym Londynie. Trafienie na 3:0 dla Tottenhamu padło w 68. minucie spotkania. Z dystansu uderzył Heung-Min Son. Piłkę po strzale Koreańczyka Kochalski odbił przed siebie. Na to liczył Dominic Solanke, który z bliskiej odległości posłał futbolówkę do siatki.

Mecz zakończył się wynikiem 3:0. Dla Polaka był to piąty występ w barwach azerskiego zespołu. Przypomijmy, że urodzony w Świdniku golkiper zasilił szeregi Karabachu latem tego roku. Wcześniej był zawodnikiem Stali Mielec. Dodajmy, że w czerwcu Kochalski uczestniczył w zgrupowaniu reprezentacji Polski przy okazji Euro 2024. 24-latek został powołany do kadry, by pomagać w treningach reszcie drużyny.