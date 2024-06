Sukces w kwalifikacjach! Komplet polskich duetów w turnieju głównym

Po kilku dniach przerwy światowa siatkówka plażowa powróciła przed Galerię Krakowską. Tym razem boisko centralne do niedzieli należy do siatkarek. W czwartek odbyły się kwalifikacje do turnieju głównego. Po nich do głównych zmagań w VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa awansowały obie startujące w eliminacjach polskie pary. W dalszych rozgrywkach zobaczymy więc duety Radelczuk/Łabuz i Zdon/Łukaszewska.