Nowy klub Kajetana Szmyta. Oficjalnie!

22-letni Szmyt jest wychowankiem Warty Poznań, ale ma też na swoim koncie występy w Górniku Polkowice i Nielbie Wągrowiec, do których był wypożyczany. W ostatnich dwóch sezonach skrzydłowy był mocnym punktem zespołu ze stolicy Wielkopolski. W tym okresie rozegrał w ekstraklasie 64 mecze, w których zdobył 10 goli.

"Kajetan był naszym celem transferowym numer jeden w kontekście zastąpienia Kacpra Chodyny. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się szybko sfinalizować wszystkie kwestie związane z tym transferem. Uważam, że Kajetan jest młodym i ambitnym zawodnikiem, który wpisuje się w naszą strategię" – skomentował transfer Piotr Burlikowski, dyrektor pionu sportowego w Zagłębiu.

Szmyt ma na koncie również 15 meczów w reprezentacji do lat 21, w której strzelił trzy gole.

To drugi transfer do Zagłębia tego lata. Wcześniej do zespołu trenera Waldemara Fornalika dołączył Adam Radwański z Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Poza Chodyną, który odszedł do Legii Warszawa, zespół z Lubina opuścili m.in. hiszpański napastnik Juan Munoz, Serb Marko Poletanovic i Słoweniec Damjan Bohar.

BS, PAP