Grupowy rywal Polaków potrzebuje wsparcia psychologa. "Trudne chwile"

Piłkarz reprezentacji Holandii Matthijs de Ligt przyznał, że współpracuje z psychologiem, żeby łatwiej "przetrawić" rolę rezerwowego w mistrzostwach Europy, w Niemczech. "To trudne chwile" - przyznał.

Środkowy obrońca Bayernu Monachium na razie z ławki rezerwowych ogląda poczynania kolegów w Euro 2024, bo trener Ronald Koeman postawił na parę Virgil van Dijk - Stefan de Vrij. Pomarańczowi" na razie pokonali Polaków 2:1 i zremisowali bezbramkowo z Francuzami, co sprawia, że są bliscy awansu do 1/8 finału.

- To są trudne chwile, kiedy wiesz, że będziesz tylko rezerwowym, więc zamiast tracić energię na głupie myśli, lepiej z kimś fachowo porozmawiać, "przetrawić" to, żeby mieć więcej energii na trening i ewentualną grę" - przekazał holenderskim mediom de Ligt.

24-letni defensor podkreślił, że cieszą go sukcesy reprezentacji, ale...

- Oczywiście, że jestem szczęśliwy z naszych wyników także jako rezerwowy, ale to trochę mniejsze szczęście niż gdy osobiście bierzesz w tym udział na boisku - tłumaczył.

To druga z rzędu impreza mistrzowska z marginalnym udziałem de Ligta. W mundialu 2022 w Katarze ówczesny selekcjoner Louis van Gaal dał mu szansę na otwarcie z Senegalem, a później wszedł tylko w końcówce spotkania 1/8 finału z USA.

- To nie pierwsze takie doświadczenie w mojej karierze, że początek turnieju albo sezonu jest udany, a później... Wiem już, że liczy się koniec. Ostateczny wynik czy miejsce w tabeli - dodał.

Mimo niezbyt dobrej passy, bo sezon klubowy w Bayernie też pozostawiał wiele do życzenia, holenderski obrońca pozostaje optymistą.

- Mam dziwne przeczucie, że na Euro 2024 wydarzy się coś, co pozwoli mi zaistnieć, co sprawi, że odegram jakąś znaczącą rolę. I pracuję każdego dnia, by być gotowym na ten moment - podkreślił.

Na zakończenie fazy grupowej Holandia we wtorek zagra w Berlinie z Austrią i już remis zapewni jej awans do 1/8 finału. W drugim spotkaniu grupy D tego dnia Polska w Dortmundzie na pożegnanie z turniejem zmierzy się z Francją.

JŻ, PAP