Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).



W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Już tylko Hiszpan zachował szansę na obronę tytułu. Czeszka odpadła bowiem w pierwszej rundzie rywalizacji.

W czwartek odbędą się pierwsze półfinały gier singlowych. W grze zobaczymy m.in. Donnę Vekic czy Jelenę Rybakinę. Będą też polskie akcenty - w Turnieju Mistrzyń, a Tomasz Berkieta oraz Monika Stankiewicz powalczą o awans w juniorskim turnieju. Dzień rozpoczniemy od kolejnego wydania programu Halo tu Wimbledon, a następnie między meczami zapraszamy do Studia Wimbledon.

Plan transmisji na czwartek - 11.07:

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

11:30 Tomasz Berkieta - Rafael Jodar

14:00 Jasmine Paolini - Donna Vekic

16:00 Jelena Rybakina - Barbora Krejcikova

18:30 Agnieszka Radwańska/Francesca Schiavone - Daniela Hantuchova/Laura Robson

Polsat Sport 2:

12:00 Agnieszka Radwańska/Francesca Schiavone - Samantha Stosur/Cara Black

14:00 Monika Stankiewicz - Hephzibah Oluwadare

16:00 Jan Zieliński/Hsieh Su-wei - Jamie Murray/Taylor Townsend

Polsat Sport Premium 1:

13:00 Studio przed Wimbledonem

14:00 Jasmine Paolini - Donna Vekic

16:00 Jelena Rybakina - Barbora Krejcikova

18:00 Studio

Polsatsport.pl

Kort numer 4:

11:30 M. Sohns - D. Britton

M. Knight - C. Chacon

N. Pickerd-Barua - L. De Carvalho Damazio

L. Han - S. Watson

J. Kovackova - D. Britton

M. Knight - S. Zhang

Polsatsport.pl

Kort numer 5:



11:30 J. Kovackova -Z. Doldan

W. Newman - S. Zhang

M. Antonius - T. Kawaguchi

J. Lee - T. Takizawa

M. Sohns - Z. Doldan

W. Newman - C. Chacon

Polsatsport.pl



Kort numer 6:



11:30 X. Sun - T. Russell

K. Berzina - J. Geng

J. Nagel-Heyer - D. Kim

S. Put - D. Luna

R. Kotseva - T. Russell

K. Berzina - H. Minhas

Polsatsport.pl



Kort numer 7:



11:30 R. Jodar - T. Berkieta

K. Bigun - A. Omarchanow

R. Jamrichova - S. Żijenbajewa

K. Bigun/J. Leach - T. Derepasko/A. Omarchanow

H. Oluwadare/G. Paskauskas - J. Pastikova/J. Stusek

R. Jamrichova/E. Koike - A. Arystanbekowa/ S. Żijenbajewa

Polsatsport.pl



Kort numer 8:



11:30 R. Kotseva - L. Zingg

Y. Hong - H. Minhas

E. Lorimer - H. Qi

R. Da Costa - A. Selvaraasan

X. Sun - L. Zingg

Y. Hong - J. Geng

Polsatsport.pl



Kort numer 9:



11:30 F. Thomas - J. Leach

M. Ceban - M. Mrva

I. Iwanowa - E. Jones

D. Sarksian/T. Zhang - A. De Marchi/D. Rapagnetta

I. Iwanowa/W. Sonobe - V. Barros/T. Kostović

M. Exsted/C. Woestendick - H. Bernet/F. Thomas

(Zwyciężczynie meczu I. Iwanowa/W. Sonobe - V. Barros/T. Kostović) - N. Basiletti/L. Tagger

Polsatsport.pl



Kort numer 14:



12:00 J. Griffioen - Z. Wang

D. De Groot - D. Mathewson

T. Oda - J. Gerard

Y. Kamiji/K. Montjane - D. Mathewso/M. Tanaka

T. Egberink/M. Scheffers - S. Houdet/T. Sanada

Polsatsport.pl



Kort numer 15:



12:00 X. Li - A. Van Koot

M. De la Puente - D. Caverzaschi

S. Schroder/N. Vink - H. Davidson/D. Ramphadi

L. Guo/Wang - L. De Greef/A. Van Koot