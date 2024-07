Włoski zawodnik poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych.



- Jestem smutny, że muszę wycofać się z turnieju w Bastadzie z powodu przemęczenia. Nie jest to łatwa decyzja ze względu na to, że kocham grać w tenisa. Podążając za radami mojego teamu i doktorów, lepiej będzie, jeśli zrobię sobie przerwę i zregeneruję siły. Mam nadzieję, że w przyszłości zagram w Bastadzie. Słyszałem, że to wspaniały turniej - skwitował za pośrednictwem Twittera Jannik Sinner.

Tenisista z Włoch w swoim ostatnim meczu przegrał po heroicznym boju z Daniiłem Miedwiediewem. We wtorkowym spotkaniu ćwierćfinałowym na Wimbledonie Sinner uległ Rosjaninowi 3:2.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy włoski zawodnik wróci na tenisowe korty.

KG