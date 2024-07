Przygotowania reprezentacji Polski siatkarzy do igrzysk olimpijskich wkraczają w decydującą fazę. Jednym z ostatnich sprawdzianów przed wylotem do Paryża jest Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W niedzielnym, kończącym turniej spotkaniu, Polacy zagrają ze Słowenią. Transmisja tego spotkania w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.