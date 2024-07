Kto potencjalnym rywalem Legii Warszawa? Relacja na żywo

Duńskie Broendby IF lub Llapi Podujeve z Kosowa, z którym w eliminacjach do Ligi Europy wygrała Wisła Kraków, są potencjalnymi rywalami piłkarzy Legii w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo z meczu Broendby IF - KF Llapi na Polsatsport.pl.