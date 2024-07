Niespodzianka w Paryżu! Czołowa tenisistka odpadła z igrzysk

Już we wtorek Iga Świątek powalczy z Chinką Xiyu Wang o awans do ćwierćfinału turnieju igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nasza zawodniczka w dwóch pierwszych meczach bez straty seta pokonała Irinę Begu i Diane Parry. Co ważne Polce ubywa kluczowych rywalek. W poniedziałek z turniejem olimpijskim pożegnała się szósta rakieta świata - Jessica Pegula.