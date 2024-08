Polacy we wtorek na igrzyskach Paryż 2024. Kiedy startują?

We wtorek polskie siatkarki zagrają z Amerykankami o awans do półfinału igrzysk w Paryżu. W finale rzutu młotem wystąpi trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk. Do rywalizacji przystępują kajakarze. Polacy we wtorek na igrzyskach - kiedy startują? O której godzinie Polacy na igrzyskach w Paryżu?