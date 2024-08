Walkower! Mecz siatkarski na igrzyskach zakończył się po... trzech akcjach

W turnieju siatkówki plażowej dwadzieścia cztery duety podzielono na sześć grup po cztery drużyny w każdej. Drużyny z pierwszych i drugich miejsc oraz dwie najlepsze ekipy z trzecich miejsc awansowały bezpośrednio do 1/8 finału. Pozostałe cztery drużyny z trzecich miejsc zagrały mecze w rundzie "lucky-loser". Zwycięzcy tych spotkań uzupełnili grono uczestników fazy pucharowej.

Zobacz także: Kiedy polscy siatkarze plażowi zagrają w 1/8 finału igrzysk w Paryżu? Data, godzina meczu

Jeden z meczów o grę w 1/8 finału doszło trwał zaledwie minutę. Po trzech akcjach Kanadyjczycy Samuel Schachter i Daniel Dearing wycofali się z powodu kontuzji Dearinga. Marco Grimalt i Esteban Grimalt z Chile wygrali to spotkanie walkowerem i awansowali do czołowej szesnastki turnieju.

– Oczywiście, jesteśmy sfrustrowani. Chcieliśmy rywalizować. To bardzo rozczarowujące, że nie udało nam się przywrócić Dana do stanu, w którym mógłby grać. Staraliśmy się jak mogliśmy, włączając Dana i cały nasz zespół, któremu jesteśmy wdzięczni za pomoc. To część sportu. Czasami zdarzają się kontuzje... Oczywiście, ta przytrafiła się w koszmarnym momencie, To koszmar dla Dana i mnie. Chcieliśmy móc dzielić się tą chwilą z naszymi rodzinami i publicznością i poczuć ducha olimpijskiego, ale oczywiście dzisiaj się to nie udało – powiedział Sam Schachter, cytowany przez volleyballworld.com.