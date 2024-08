Michał Bryl i Bartosz Łosiak to jedyni reprezentanci Polski w siatkówce plażowej na igrzyskach w Paryżu. W pierwszej fazie turnieju rywalizowali w grupie C. Na inaugurację ich przeciwnikami był duet Thomas Hodges/Zachery Schubert z Australii. Polacy pewnie wygrali to spotkanie 2:0 (21:16, 21:16). W drugim meczu Bryl i Łosiak zmierzyli się z reprezentantami gospodarzy i pokonali parę Remi Bassereau/Julien Lyneel 2:0 (21:15, 21:18).

Dwa wygrane mecze zapewniły polskim siatkarzom awans do 1/8 finału. W ostatniej kolejce, w starciu dwóch najlepszych drużyn w grupie, przegrali z Niemcami Nilsem Ehlersem i Clemensem Wicklerem 0:2 (19:21, 15:21).

Turniej siatkówki plażowej jest rozgrywany na Polach Marsowych, u stóp wieży Eiffla. Uczestników podzielono na sześć grup po cztery drużyny w każdej. W fazie grupowej pary rywalizują systemem każdy z każdym. Sześć drużyn z pierwszych miejsc, sześć z drugich miejsc oraz dwie najlepsze ekipy z trzecich miejsc awansują bezpośrednio do 1/8 finału. Pozostałe cztery drużyny z trzecich miejsc zagrają mecze w rundzie "lucky-loser", a zwycięzcy tych spotkań uzupełnią grono uczestników fazy pucharowej.

Kiedy mecz Polaków w 1/8 finału siatkówki plażowej IO w Paryżu?

W 1/8 finału Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają z duetem Pablo Herrera i Adrian Gavira z Hiszpanii. Spotkanie to zostanie rozegrane w poniedziałek 5 sierpnia o godzinie 10.00.