- Będziemy zadowoleni. Musimy być dumni. Teraz mam problem, bo przegraliśmy, ale musimy być dumni. To co chłopacy zrobili po półfinale, kiedy mieliśmy trzech zawodników z kontuzjami, to byłoby bardzo trudno powtórzyć. Pięć minut przed spotkaniem nie wiedzieliśmy, czy Janusz będzie grał. "Zati" też miał problemy - powiedział Nikola Grbić.