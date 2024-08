Kto wygrał mecz Polska - Francja w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu?

W półfinale Biało-Czerwoni wyeliminowali USA, triumfując 3:2 po niezwykle wyrównanym i pełnym zwrotów akcji meczu. Francja natomiast pewnie ograła Włochy, wygrywając 3:0.

- Chcę podejść do tego, jak do każdego innego meczu. Nie siedzę i nie analizuję i nie zachwycam się tym. Jest to super osiągnięcie i każdy z nas i o tym marzy, ale na "ochy" i "achy" przyjdzie czas po meczu, jak go wygramy - zaznaczył Tomasz Fornal w rozmowie z Polsatem Sport.

- Będziemy grali z Francją i tylko to się dla nas liczy. Jest to gospodarz i będą mieli halę po swojej stronie, ale jesteśmy na to gotowi - dodał przyjmujący reprezentacji Polski.

Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał?

Polska - Francja w siatkówkę, czyli kto wygrał finał igrzysk w Paryżu? Wynik meczu Polska - Francja poznamy w sobotę 10 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 13.00.

BS, Polsat Sport