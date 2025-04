Dramat piłkarza reprezentacji Polski! Ogłosił koniec kariery

Chmiel miał okazję występować w reprezentacjach Polski U18 i U19. We wrześniu tego roku skończy dopiero 21 lat, więc cała kariera piłkarska stała przed nim otworem. Niestety, urodzonemu w Manchesterze w Anglii, ale posiadającemu polskie korzenie zawodnikowi na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne.

Napastnik poinformował, że musi zaprzestać dalszej gry w piłkę na poziomie profesjonalnym.

"Nigdy nie pomyślałbym, że tak szybko w moim życiu będę musiał napisać coś takiego. Aczkolwiek, niektóre rzeczy dzieją się po to, aby sprawdzić nas jako ludzi. Nie da się opisać słowami, co czuję wiedząc, że nie będę mógł już grać w piłkę profesjonalnie ze względu na ukryte schorzenia, na które nie mamy wpływu. Poznałem przyjaciół na całe życie i spotkałem najwspanialszych ludzi na świecie. Nie zmieniłbym nic i jestem dumny z tego, co udało mi się osiągnąć przez ten krótki okres gry. Może zabraknie mnie na boisku, ale futbol zawsze będzie olbrzymią częścią tego, kim jestem. Ostatni raz - dziękuję piłko nożna. Wszystko, co dobre, w końcu znajduje swój kres. Nie wiedziałem, że w moim przypadku to się stanie tak prędko" - napisał Chmiel.

Chmiel, którego bilans reprezentacyjny zatrzymał się na pięciu meczach, piłkarską przygodę rozpoczął w drużynach młodzieżowych Blackburn. Ostatnim przystankiem był Ashton United, rywalizujący w siódmej lidze angielskiej.

