- Musimy odrabiać straty, ale przede wszystkim trzeba się skupić na tym, aby nie popełnić takich błędów, przez które straciliśmy w Trnawie proste bramki – powiedział trener Wisły Kraków Kazimierz Moskal przed rewanżowym starciem ze Spartakiem, którego stawką jest faza play off eliminacji do Ligi Konferencji. Początek meczu o godz. 20:30. Transmisja w Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 3 i na Polsat Box Go.