Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe na świecie. Gra w niej to nie tylko wielkie emocje dla kibiców, ale też wielki zastrzyk gotówki dla klubów. Już za sam awans do rozgrywek kluby otrzymają 18,6 miliona euro. Stawka środowych spotkań jest więc naprawdę wysoka.

W tym sezonie w Lidze Mistrzów zadebiutuje nowy format rozgrywek. Drużyny nie będą tak jak dotychczas podzielone na czterozespołowe grupy. Każdy klub w tej edycji rozegra osiem spotkań z ośmioma różnymi rywalami, po cztery u siebie i na wyjeździe. Osiem najlepszych drużyn zapewni sobie miejsce w 18/finału, a kluby z miejsc 9-24 zagrają w barażowych dwumeczach.

Zanim do tego dojdzie, należy jeszcze wyłonić ostatnich uczestników fazy ligowej. W środę pierwszy mecz o taką stawkę zagrają Dynamo Kijów i RB Salzburg.

