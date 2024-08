Świetna forma skutkuje. Wielki klub zainteresowany Polakiem

Bogusz przez wielu ekspertów był wymieniany w gronie największych nieobecnych w reprezentacji Polski podczas Euro 2024. 23-latek już wtedy zachwycał na amerykańskich boiskach, po turnieju też nie zwolnił tempa i notował kolejne świetne występy.

Według doniesień portalu "Meczyki.pl", uwagę na Polaka zwrócił Celtic Glasgow, którego działacze chętnie zobaczyliby Bogusza w biało-zielonych barwach. Jak donosi Tomasz Włodarzczyk, Szkoci są zdeterminowani, żeby pozyskać polskiego napastnika. Trwają obecnie rozmowy z klubem piłkarza oraz w sprawie ustalenia indywidualnego kontraktu.

Bogusz już wcześniej występował na Wyspach Brytyjskich, gdzie grał w drużynach młodzieżowych Leeds United i gdzie był bardzo chwalony przez ówczesnego trenera "Pawi" Marcelo Bielsę. Z Leeds został wypożyczony do Ibizy, gdzie zerwał więzadła krzyżowe. Po powrocie do zdrowia Bogusz przeszedł do amerykańskiej drużyny Los Angeles FC, co okazało się świetnym ruchem dla rozwoju jego kariery.

W Celticu grało już w przeszłości wielu Polaków. W Glasgow występowali m.in. Artur Boruc, Maciej Żurawski, Dariusz Dziekanowski i Dariusz Wdowczyk. Obecnie zawodnikiem "The Bhoys" jest były piłkarz Legii Warszawa Maik Nawrocki.

MiK