Aryna Sabalenka powiedziała to o rywalizacji z Igą Świątek. "To było coś szalonego"

W poniedziałek rozpocznie się ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy - US Open. Najlepsze tenisistki świata zjeżdżają się właśnie do Nowego Jorku, gdzie będą rywalizować w jednej z najważniejszych imprez w roku. Na miejscu są już też Iga Świątek i jej największa rywalka Aryna Sabalenka. Białorusinka opowiedziała ostatnio o rywalizacji z Polką w rozmowie z brytyjskim "The Guardian".