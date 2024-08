Już w najbliższy wtorek Hubert Hurkacz przystąpi do rywalizacji w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w 2024 roku - US Open. Rywalem polskiego gracza w pierwszej rundzie słynnego nowojorskiego turnieju będzie reprezentant Kazachstanu Timofiej Skatow. Kiedy mecz Hurkacz - Skatow? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Ze wszystkich imprez Wielkiego Szlema, w poprzednich latach to właśnie w Nowym Jorku Hurkaczowi wiodło się najsłabiej. W sześciu występach na kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center wrocławianin nigdy nie przebrnął drugiej rundy. Przed rokiem właśnie na tym etapie przegrał w trzech setach z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Mamy nadzieję, że tym razem uda mi się poprawić to osiągnięcie.

W spotkaniu pierwszej rundy US Open 2024 przeciwnikiem Hurkacza będzie Timofiej Skatow. Notowany w rankingu ATP na 189. miejscu 23-letni zawodnik z Kazachstanu do głównej drabinki turnieju przedarł się przez kwalifikacje, w których pokonał kolejno Argentyńczyka Facundo Bagnisa (6:7, 7:6, 6:1), swojego rodaka Beibita Żukajewa (3:6, 7:6, 6:1) oraz Brytyjczyka Billy'ego Harrisa (4:6, 6:0, 6:3).

Skatow po raz drugi w karierze zagra w Nowym Jorku w turnieju głównym. Przed rokiem również przebrnął przez kwalifikacje, jednak w pierwszej rundzie przegrał w czterech setach z Australijczykiem Aleksem De Minaurem.

Rozstawiony w US Open z numerem siódmym Hurkacz nigdy wcześniej nie mierzył się ze Skatowem. Polak będzie zdecydowanym faworytem spotkania. Jeśli zwycięży, w kolejnej rundzie zagra z Francuzem Constantem Lestiennem (ATP 110) lub z Australijczykiem Jordanem Thompsonem (ATP 33).

US Open. Kiedy gra Hurkacz? Kiedy mecz Hurkacz - Skatow? O której godzinie?

Mecz pierwszej rundy US Open 2024 pomiędzy Hubertem Hurkaczem i Timofiejem Skatowem zostanie rozegrany we wtorek, 27 sierpnia. Nie wiadomo jeszcze, o której godzinie rozpocznie się spotkanie. Dokładna godzina nie została jeszcze podana przez organizatorów. Kiedy to się zmieni, natychmiast poinformujemy o tym w powyższym tekście.

Grzegorz Wojnarowski