Polski tenisista odniósł życiowy sukces. Dostał wyjątkowe nagrody

Maks Kaśnikowski odniósł największy sukces w karierze. 21-letni Polak po raz pierwszy awansował do turnieju głównego US Open, pokonując po drodze trzech przeciwników. Następnie tenisista z Warszawy zamieścił w mediach społecznościowych ciekawe zdjęcie.

Polski zawodnik zajmuje obecnie 193. miejsce w rankingu ATP i stawia dopiero pierwsze poważne kroki w profesjonalnym tourze. Do kwalifikacji US Open nie przystępował w roli faworyta. Przed nim było trudne zadanie, gdyż w dwóch spotkaniach mierzył się z wyżej rozstawionymi tenisistami. Udało mu się sprostać zadaniu i wywalczył awans do turnieju głównego.

W decydującym pojedynku stanął naprzeciwko Francuza Antoine’a Escoffiera, którego pokonał 6:3, 7:6 (7-2). Wcześniej odprawił Amerykanina Emilio Navę 6:2, 2:6, 6:2 oraz Włocha Stefano Napolitano 7:5, 6:4.

21-latek znalazł się na ustach tenisowej Polski. Eksperci doceniają jego ogromny trud i wolę walki. Zawodnik zamieścił natomiast wpis na swoim instagramowym profilu, w którym nie krył satysfakcji.

"Kwalifikacje US Open zakończone. Wkrótce główne losowanie. Do zobaczenia w poniedziałek" – napisał wielkoszlemowy debiutant.

Uwagę zwracają przede wszystkim nagrody. Polak otrzymał oprawione w ramkę zdjęcie i piłeczkę używaną na US Open.

W pierwszej rundzie turnieju głównego Kaśnikowski zmierzy się z Hiszpanem Pedro Martinezem. Pojedynek zaplanowany jest na poniedziałek 26 sierpnia.

KG