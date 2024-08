US Open to ostatni tegoroczny turniej wielkoszlemowy. Iga Świątek dobrze czuje się na kortach w Nowym Jorku - w 2022 roku sięgnęła tam po tytuł. Jak pójdzie jej tym razem? Pierwszą rywalką Polki będzie Kamilla Rachimowa. Kiedy mecz Świątek - Rachimowa? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Po losowaniu drabinki Świątek musiała czekać na rozstrzygnięcie kwalifikacji, z których miała pochodzić jej rywalka. Okazała się nią Kamilla Rachimowa.

22-letnia Rosjanka co prawda przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale w turnieju głównym znalazła się jako tzw. szczęśliwa przegrana. Z imprezy z powodu kontuzji ramienia wycofała się bowiem Tunezyjka Ons Jabeur. Rachimowa na liście WTA zajmuje 104. miejsce.

Świątek, która US Open wygrała w 2022 roku, w drugiej rundzie może potencjalnie zmierzyć się z kolejną kwalifikantką lub 93. w rankingu Australijką Darią Saville.

W tej samej ćwiartce, co podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego, są m.in. Amerykanki Jessica Pegula (nr 6.) i Danielle Collins (nr 11.) oraz Rosjanka Mirra Andriejewa (nr 21.). W połówce natomiast znalazła się reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina (nr 4.).

Kiedy gra Świątek? Kiedy mecz Świątek - Rachimowa? O której godzinie?

W pierwszej rundzie US Open Iga Świątek zmierzy się z Kamillą Rachimową. Kibice zastanawiają się, kiedy odbędzie się ten, o której godzinie się zacznie. Na razie wiemy, że liderka światowego rankingu wyjdzie na kort we wtorek. Dokładna godzina nie została jeszcze natomiast podana przez organizatorów. Kiedy to się zmieni, natychmiast poinformujemy o tym w powyższym tekście.