Rywalka Świątek znów to zrobiła. Problemy się piętrzą

Ons Jabeur wycofała się z wielkoszlemowego US Open. Tunezyjka przeżywa bardzo trudny rok w swojej karierze i od miesięcy mierzy się z problemami zdrowotnymi. Kiedy wydawało się, że w Nowym Jorku wszystko zacznie wracać do normy, nadeszła smutna wiadomość.

Ons Jabeur to jedna z najlepszych tenisistek świata. W 2022 roku zajmowała nawet drugie miejsce w rankingu WTA. Do jej największych osiągnięć należy natomiast zaliczyć występy w finałach Wimbledonu i US Open.

Bieżący sezon jest jednak dla Jabeur bardzo rozczarowujący. 29-latka mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które nie pozwalają jej ustabilizować formy. Co więcej - często musi ona rezygnować ze startów w turniejach.



Tak było przy okazji igrzysk w Paryżu, to samo stało się przed zawodami w Waszyngtonie, z których Tunezyjka wycofała się na dosłownie godziny przed swoim meczem. Teraz historia się powtarza. Jabeur nie zagra bowiem w wielkoszlemowym US Open.

Miejsce rywalki Igi Świątek w turniejowej drabince zajmie Elise Mertens.