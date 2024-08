Karuzela trenerska kręci się w najlepsze. Kolejny szkoleniowiec stracił pracę

Cierpliwość nie jest mocną stroną dyrektorów klubów Betclic 1 Ligi. Na drugim poziomie rozgrywkowym z pracą pożegnało się już pięciu trenerów. Ostatnim, który dołączył do tego grona, jest Dariusz Banasik. O rozstaniu szkoleniowca z GKS-em Tychy mówiło się już od jakiegoś czasu, a we wtorek stało się to faktem. O rozwiązaniu umowy z trenerem na swojej stronie internetowej poinformował klub z Tych.