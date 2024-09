Od rehabilitacji do igrzysk. Niesamowita droga Polki do sportowego sukcesu

Od urodzenia zmaga się z ciężką chorobą



Od pierwszych dni życia Joanna Oleksiuk zmaga się z czterokończynowym spastycznym porażeniem dziecięcym z niedowładem kończyn dolnych. Diagnoza dla rodziców była jak wyrok, a dla polskiej zawodniczki stała się początkiem walki z przeciwnościami losu. Na co dzień Joanna Oleksiuk jeździ na wózku inwalidzkim, jednak to jej nie załamuje. Stara się normalnie funkcjonować i czerpać z życia pełnymi garściami. To świetny przykład tego, że nawet najcięższa choroba nie powinna przekreślać naszych marzeń.

Zaczęło się od rehabilitacji



Urodzona 14 lipca 1992 roku w Gryfinie Joanna Oleksiuk w wieku 7 lat trafiła do Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach. Tam zaczęła się jej przygoda ze sportem. Początkowo była to forma rehabilitacji, która miała poprawić jej zakres ruchowy i ułatwić jej codzienne funkcjonowanie. Zaczęło się od pływalni. Jako nastolatka spróbowała swoich sił w wioślarstwie.

Szło jej dobrze i reprezentowała Polskę na mistrzostwach świata. Niestety stan zdrowia wciąż się pogarszał i uniemożliwił dalszą rywalizację w tej dyscyplinie sportowej. Na szczęście Joanna Oleksiuk nie powiedziała pas. Spróbowała swoich sił w lekkoatletyce, w czym duża zasługa Renaty Chilewskiej. To ona pomogła jej w podjęciu decyzji, która odmieniła jej życie.

Dwukrotna paralimpijka



W 2021 roku Joanna Oleksiuk zadebiutowała na igrzyskach paralimpijskich w Tokio. Tam była blisko wielkiego sukcesu. Zajęła czwarte miejsce w kategorii F33 w pchnięciu kulą w pozycji siedzącej. W japońskim Tokio uzyskała wynik 6.40. Do medalu zabrakło jej zaledwie 23 centymetry. Do tego zajęła dziewiąte miejsce w rzucie oszczepem w kategorii F34.

W tym roku w Paryżu po raz drugi w karierze wystartowała w igrzyskach paralimpijskich. Stawka była mocna i trudno było o medal. Zmagania zakończyła na siódmym miejscu z wynikiem 6.58. Jej rekord życiowy to 6.97. Niestety wynik ten nie dawałby medalu w Paryżu.

Największe sukcesy w karierze Joanny Oleksiuk



Choć do tej pory nie udało jej się stanąć na paralimpijskim podium, to jednak kariera Joanny Oleksiuk już jest bogata w międzynarodowe i krajowe sukcesy. W 2018 roku została wicemistrzynią świata w pchnięciu kulą w kategorii F33. Co ciekawe, lepsza od niej okazała się wtedy koleżanka z reprezentacji Polski Lucyna Kornobys. Rok później znów była blisko medalu, jednak rywalizację zakończyła na czwartym miejscu. W 2023 roku stanęła na najniższym stopniu podium mistrzostw świata w Paryżu, co było dobrym prognostykiem przed igrzyskami paralimpijskimi.

W 2021 roku Joanna Oleksiuk kapitalnie zaprezentowała się w mistrzostwach Europy w Bydgoszczy. Tam okazała się bezkonkurencyjna i wywalczyła złoty medal. Poza pchnięciem kulą Joanna Oleksiuk długo uprawiała również rzut oszczepem. Tu najlepszym jej wynikiem jest szóste miejsce w mistrzostwach świata w 2018 roku. Rok później zakończyła zmagania na ósmym miejscu.

Związana ze Startem Szczecin Joanna Oleksiuk to doskonały przykład tego, że sport może stać się ważną częścią życia osoby niepełnosprawnej. W jej przypadku z metody rehabilitacyjnej stał się sposobem na realizację marzeń. Trzymamy kciuki za to, aby za kolejne cztery lata z sukcesem wystartowała w igrzyskach paralimpijskich w Los Angeles.

Polsat Sport