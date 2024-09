A jednak, Świątek nie zagra w kolejnym turnieju. Próżno szukać jej nazwiska na liście

Iga Świątek wciąż nie wróciła do gry po odpadnięciu z US Open na etapie ćwierćfinału. Polka wycofała się ze startów w Seulu i Pekinie, do których pierwotnie była zgłoszona. Wszystko wskazuje na to, że liderka rankingu pojawi się na korcie w Wuhan (początek turnieju: 7 października). Następne w kolejce miało być Tokio, ale jak się okazuje - na liście startowej próżno szukać nazwiska raszynianki.