"Muszę to zrobić". Iga Świątek zapowiada kolejny ruch po triumfie reprezentacji

Ze zdrowiem polskiej mistrzyni wszystko jest w porządku

Po finale United Cup 2026 zapytano Igę Świątek o jej stan zdrowia oraz najbliższe plany. Liderka reprezentacji polski powiedziała przed kamerami: "Wszystko jest w porządku. Jedynie czuje się obolała", co później zacytowano na portalu wtatennis.com.



Pojawiły się więc wątpliwości co do tego, w jakiej formie Polka przystąpi do turnieju wielkoszlemowego Australian Open 2026. Na szczęście polska mistrzyni szybko je rozwiała. Powiedziała, że potrzebuje kilku dni wolnego na regenerację, a później wróci do przygotowań i gry w Melbourne, gdzie liczy minimum na powtórkę wyniku sprzed roku, gdy dotarła do półfinału.

Czy odpoczynek przed ważnym turniejem przyniesie spodziewany efekt?

Zarówno Iga Świątek, jak i kibice reprezentantki Polski liczą na to, że te kilka dni wolnego przyniesie efekt. Początek sezonu zawsze jest niezwykle trudny, ponieważ po kilku tygodniach treningu wchodzi się we właściwe mecze o stawkę. Widać to było po Idze Świątek podczas turnieju United Cup.



Teraz jednak czas na przyspieszoną regenerację. Na szczęście polska gwiazda tenisa nie musi zmieniać kontynentu. Wystarczy przenieść się z Sydney do Melbourne, aby wziąć udział w pierwszym turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie.

Bilans Igi Świątek w United Cup 2026. Nigdy nie grała w finale Australian Open

Iga Świątek w turnieju United Cup 2026 rozegrała pięć pojedynków singlowych i wygrała trzy z nich. Na początku miała spore trudności z Niemką Evą Lys, z którą przegrywała już w drugim secie 1:3. Wtedy jednak pokazała charakter i odwróciła losy rywalizacji, wygrywając w trzech setach. W kolejnych meczach sprawnie pokonała:



• Holenderkę Suzan Lamens

• Australijkę Mayę Joint.



Później jednak przyszły dwie porażki. Jedna z Coco Gauff, a druga - w trzech setach - z Belindą Bencić. Iga Świątek dwukrotnie dotarła do półfinału Australian Open (w latach 2022 i 2025), ale nigdy nie znalazła się w finale. Jej bilans turnieju wielkoszlemowego w Melbourne to 22 zwycięstwa i 7 porażek.