Turniej trwa w najlepsze, a Hurkacz został bez trenera. "Będziemy szukali"

Hubert Hurkacz we środę 25 września zainaugurował zmagania w turnieju ATP w Tokio. Był to jego pierwszy występ od nieudanego US Open, w trakcie którego odpadł już w drugiej rundzie. Wówczas doszło do rozstania z trenerem Craigiem Boyntonem. Trwają poszukiwania następcy, o czym mówi sam wrocławianin.