Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki wzięli ślub. Co za wydarzenie! (ZDJĘCIA)

Zapowiadane od dawna wydarzenie stało się faktem! Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki stanęli na ślubnym kobiercu i założyli na swoje palce obrączki. Para podzieliła się zdjęciami ze ślubu na Instagramie przekazując fanom wspaniałą wiadomość.

ZOBACZ TAKŻE: To miało być święto dla mieszkańców. Trener przyznaje, że zjadła ich trema



Można było spodziewać się, że do ślubu dojdzie w najbliższym czasie. Jeszcze 22 września Kaczmarek zamieściła na swoim Instastory zdjęcie z wieczoru panieńskiego. Podczas imprezy nie zabrakło koleżanek 26-latki z bieżni. Na fotografii pojawiły się m.in. Justyna Święty-Ersetic, Marika Popowicz-Drapała, Małgorzata Holub-Kowalik oraz Kornelia Lesiewicz.



"Mr & Mrs Bukowieccy" - napisał na Instagramie świeżo upieczony mąż Natalii Kaczmarek.

Kaczmarek to jedna z najbardziej utytułowanych lekkoatletek ostatnich lat. Na swoim koncie ma trzy medale olimpijskie - w Tokio sięgnęła po złoto w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz srebro w sztafecie kobiet na tym samym dystansie. Do tego dołożyła brąz w biegu indywidualnym w Paryżu. Urodzona w Drezdenku zawodniczka to również aktualna mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata w biegu na 400 metrów.



Wiele sukcesów lekkoatletycznych ma w swoim CV również Bukowiecki. Kulomiot ma na swoim koncie halowe mistrzostwo Europy wywalczone w 2017 roku oraz wicemistrzostwo Starego Kontynentu, po które sięgnął rok później na stadionie.

Jak zmieniała się Natalia Kaczmarek? Zobacz galerię

PI, Polsat Sport